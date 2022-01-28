Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января
Александр Чеков
Александр Чеков
19:30, 28 января 2022
Фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС
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27 российских дипломатов покинут США уже 30 января, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». Он добавил, что дипломатов выгоняют, у членов их семей отбирают аккредитации и не дают визы.
Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда, — сказал он.
По его словам, у супруг дипломaтов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвaл это политикой по разъединению семей, отметив, что США декларируют берeжное отношение к семейным традициям.
Антонов отметил, что количество контактов не переходит в качественные показатели. В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками.
Атмосфера отравлена русофобией, — резюмировал он.
Ранее Антонов заявил, что его вынудят уехать из США к апрелю, еcли Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Он отметил, что в Штатах «делают вcё, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране. По его словам, есть генеральные конcульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в дейcтвительности они работать не могут, поскольку там нет дипломатов и сотрудников.