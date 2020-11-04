Говорящий попугай спас хозяина от гибели при пожаре

https://static.news.ru/photo/c50f9784-1f17-11eb-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель австралийского города Брисбен Антон Нгуен успел спастись во время пожара благодаря говорящему попугаю. Инцидент произошёл ночью, когда мужчина спал.

Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что попугай по имени Эрик разбудил австралийца раньше, чем сработали датчики дыма.

Эрик — мой попугай — начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма, — отметил Нгуен.

Он добавил, что затем увидел пламя. Схватив попугая и сумку с вещами, Нгуен выбежал из дома, который позже полностью сгорел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что говорящий попугай стал причиной развода израильской пары. За 15 лет жизни в этой семье попугай жако выучил имена всех членов семьи и частых гостей, соседей, собак и кошек, а также научился пародировать их голоса. После того как к ним присоединилось имя секретарши главы семейства, жена подала на развод с 50-летним бизнесменом.