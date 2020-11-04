Говорящий попугай спас хозяина от гибели при пожаре

Житель австралийского города Брисбен Антон Нгуен успел спастись во время пожара благодаря говорящему попугаю. Инцидент произошёл ночью, когда мужчина спал.
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Эрик — мой попугай — начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма, — отметил Нгуен.
Он добавил, что затем увидел пламя. Схватив попугая и сумку с вещами, Нгуен выбежал из дома, который позже полностью сгорел.
Ранее NEWS.ru сообщал, что говорящий попугай стал причиной развода израильской пары. За 15 лет жизни в этой семье попугай жако выучил имена всех членов семьи и частых гостей, соседей, собак и кошек, а также научился пародировать их голоса. После того как к ним присоединилось имя секретарши главы семейства, жена подала на развод с 50-летним бизнесменом.