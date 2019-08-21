https://static.news.ru/photo/b6d86e28-c407-11e9-a716-fa163e074e61_660.jpg Георгий Габуния Фото: Скриншот с youtube.com

Скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, заявил, что не собирается извиняться за свои слова.

Я не собираюсь извиняться за мат в адрес Путина даже в той форме, в какой сделал это я, — отметил журналист.

Он добавил, что оскорбил память о родителях российского лидера, потому что в этот момент вспоминал о могилах грузинских солдат, которые погибли по вине РФ.

Что является большим оскорблением — то, что сделали русские на грузинских могилах или то, что сделал я? Я не жалею, — подчеркнул Габуния.

По его мнению, Россия удерживает Грузию в качестве «раба», а грузинское правительство это даже не пытается скрыть, передаёт « Грузия Online ».

Габуния 7 июля в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Ранее глава телеканала Паата Салия рассказал, что Георгий Габуния, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2», писал News.ru.