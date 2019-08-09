https://static.news.ru/photo/a5b8ba24-bb6c-11e9-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара надеется на новую историческую победу в августе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне сообщений о готовящейся операции против курдских формирований на севере Сирии.

Он напомнил, что турецкие военные в августе 2016 года предотвратили создание террористического коридора у турецкой границы.

Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна, — цитирует РИА Новости слова политика.

Ранее Эрдоган сообщил, что страна проведёт военную операцию к востоку от Евфрата в Сирии. По данным СМИ, мероприятие запланировано на 11 августа после мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).