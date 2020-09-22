Defense News: США раскрыли тайные учения России и Китая в Арктике

https://static.news.ru/photo/648902f2-fcf7-11ea-b995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. Brennon Taylor/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Соединённым Штатам удалось случайным образом раскрыть тайные учения, которые в Арктике якобы проводят Москва и Пекин.

О совместных мероприятиях России и Китая, о которых не было известно разведывательному сообществу США, удалось узнать благодаря «потрясающему открытию», совершённому катерами типа Legend Береговой охраны Соединённых Штатов, передаёт Defense News.

Мы направили катер для патрулирования региона в относительно незамерзающий период сезона. Мы наткнулись на совместные учения России и Китая. Наше разведывательное сообщество не знало, что это происходит, — цитирует издание бывшего коменданта Береговой охраны США адмирала в отставке Пола Цукунфта.

Согласно данным Defense News, в настоящее время Арктика является «стратегической горячей точкой», а за последние несколько месяцев регион посетили, в частности, атомная подводная лодки типа Seawolf Военно-морских сил США, считающаяся самой совершенной субмариной в мире, а также единственный в мире серийный тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit американских ВВС.

Издание отмечает, что для активизации наблюдения за Арктикой Штаты намерены «расширить полярное покрытие» региона спутниками и беспилотниками.

Ранее NEWS.ru писал, что два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 пролетели на высоте около 760 метров над американским ледовым лагерем Seadragon, который был разбит в море Бофорта в нескольких десятках километров от побережья Аляски. На сопровождение Ту-95 были направлены американские и канадские истребители F-22 Raptor и CF-18 Hornet. Над морем Бофорта российские самолёты кружили примерно четыре часа. Лагерь был разбит 4 марта в рамках учений Ice Exercise 2020, проходящих раз в два года в целях оценки оперативной готовности Соединённых Штатов и их союзников действовать в Арктике.