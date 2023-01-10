Это можно назвать большим возвращением Медведева. Наш политический бомонд все еще гадает о содержании таинственного послания Владимира Путина, которое Дмитрий Анатольевич лично вручил Си Цзиньпину во время визита в Китай. А Медведев уже, по имеющейся информации, прибыл в Турцию для ведения не менее конфиденциальных переговоров. Причем партнерами его выступили не только турецкие коллеги, но и жесткие американские переговорщики — профессиональная русофобка, заместительница главы Госдепа Виктория Нуланд и Пол Волкер, патриарх штатовских деловых кругов, экс-глава федеральной резервной системы.
Вряд ли такой поворот в деятельности заместителя главы Совбеза России можно считать доказательством того, что Сергей Лавров или помощник президента Юрий Ушаков утратили доверие Владимира Путина. Скорее всего, в Кремле могли расширить спектр наших переговорщиков и фронт самих переговоров о переговорах. Тем более что в последнее время Дмитрий Медведев играл роль как бы «злого полицейского», позволявшего себе жесткие выражения типа «кровавых ублюдков» и призывавшего в условиях военного времени использовать «тихие группы» для решения специфических проблем, когда закон бессилен.
Так что уже сам выбор его кандидатуры для ведения переговоров изначально обозначил желание Москвы говорить без расшаркиваний. Понятно, что и Турция в качестве переговорной площадки была вновь выбрана не случайно. Турция претендует на роль нейтральной стороны в российско-украинском конфликте, несмотря на свои поставки вооружений киевскому режиму. И у России с Реджепом Тайипом Эрдоганом вообще ведется сложная игра со многими неизвестными широкой публике составляющими. Турецкий лидер, готовящийся к новым президентским выборам, вообще делает особую ставку на свою успешную внешнюю политику. В последнее время Анкара постоянно призывает Москву объявить, пусть и в одностороннем порядке, о прекращении огня. И считается, что наше рождественское перемирие в некотором смысле реакция на призывы турецких политиков. И такое перемирие стало тестом на возможную ответную реакцию Киева и его западных кураторов. Многие вопросы сразу отпали.
Россия постоянно допускает возможность серьезных переговоров по существу, но на своих известных условиях. И каждый раз Запад со своими киевскими сателлитами воспринимает такие призывы как слабость, требуя от Зеленского новых военных успехов любой ценой, дабы любые переговоры начинались бы с позиции силы.
Американцы же, оркестрирующие практически всю военную кампанию на Украине, не могут допустить, чтобы хоть какое-то соглашение, будь то решение о заморозке конфликта, о временном перемирии или даже мирный договор, было бы заключено без их прямого участия. От любой сделки они хотели бы иметь свой процент.
Тем более что ветеран Генри Киссинджер вновь поддержал идею внеблоковой нейтральной Украины. А его заокеанские коллеги стали приводить в пример ситуацию на Корейском полуострове, где разделение двух Корей прошло по 38-й параллели. Причем между государствами нет никаких официальных мирных договоров, но статус-кво поддерживается уже 70 лет. Тут, мол, роль такой разделительной линии мог бы сыграть Днепр.
При таком пасьянсе важно лишний раз и показать Западу красные линии, и обозначить возможности российских вооруженных сил в случае, если конфликт затянется. Да и четко обозначить, как говорится, наши программы минимум и максимум на Украине также явно не лишне. И видимо, Дмитрий Медведев с его новым политическим досье наиболее адекватно подходит для такой миссии.
Вряд ли новые контакты принесут какую-то конкретику. Запад вновь усиленно вооружает украинских вояк, срочно предоставляя им дополнительную бронетехнику для нового наступления, наступления ценой любых потерь. Но позиции вновь обозначаются. А после провала весеннего наступления ВСУ на наши позиции разговор на основе всего ранее проясненного пойдет более конкретный.