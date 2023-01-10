Челночная дипломатия Дмитрия Медведева

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Это можно назвать большим возвращением Медведева. Наш политический бомонд все еще гадает о содержании таинственного послания Владимира Путина, которое Дмитрий Анатольевич лично вручил Си Цзиньпину во время визита в Китай. А Медведев уже, по имеющейся информации, прибыл в Турцию для ведения не менее конфиденциальных переговоров. Причем партнерами его выступили не только турецкие коллеги, но и жесткие американские переговорщики — профессиональная русофобка, заместительница главы Госдепа Виктория Нуланд и Пол Волкер, патриарх штатовских деловых кругов, экс-глава федеральной резервной системы.

Вряд ли такой поворот в деятельности заместителя главы Совбеза России можно считать доказательством того, что Сергей Лавров или помощник президента Юрий Ушаков утратили доверие Владимира Путина. Скорее всего, в Кремле могли расширить спектр наших переговорщиков и фронт самих переговоров о переговорах. Тем более что в последнее время Дмитрий Медведев играл роль как бы «злого полицейского», позволявшего себе жесткие выражения типа «кровавых ублюдков» и призывавшего в условиях военного времени использовать «тихие группы» для решения специфических проблем, когда закон бессилен.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Пекине с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином

Так что уже сам выбор его кандидатуры для ведения переговоров изначально обозначил желание Москвы говорить без расшаркиваний. Понятно, что и Турция в качестве переговорной площадки была вновь выбрана не случайно. Турция претендует на роль нейтральной стороны в российско-украинском конфликте, несмотря на свои поставки вооружений киевскому режиму. И у России с Реджепом Тайипом Эрдоганом вообще ведется сложная игра со многими неизвестными широкой публике составляющими. Турецкий лидер, готовящийся к новым президентским выборам, вообще делает особую ставку на свою успешную внешнюю политику. В последнее время Анкара постоянно призывает Москву объявить, пусть и в одностороннем порядке, о прекращении огня. И считается, что наше рождественское перемирие в некотором смысле реакция на призывы турецких политиков. И такое перемирие стало тестом на возможную ответную реакцию Киева и его западных кураторов. Многие вопросы сразу отпали.

Россия постоянно допускает возможность серьезных переговоров по существу, но на своих известных условиях. И каждый раз Запад со своими киевскими сателлитами воспринимает такие призывы как слабость, требуя от Зеленского новых военных успехов любой ценой, дабы любые переговоры начинались бы с позиции силы.

Американцы же, оркестрирующие практически всю военную кампанию на Украине, не могут допустить, чтобы хоть какое-то соглашение, будь то решение о заморозке конфликта, о временном перемирии или даже мирный договор, было бы заключено без их прямого участия. От любой сделки они хотели бы иметь свой процент.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Тем более что ветеран Генри Киссинджер вновь поддержал идею внеблоковой нейтральной Украины. А его заокеанские коллеги стали приводить в пример ситуацию на Корейском полуострове, где разделение двух Корей прошло по 38-й параллели. Причем между государствами нет никаких официальных мирных договоров, но статус-кво поддерживается уже 70 лет. Тут, мол, роль такой разделительной линии мог бы сыграть Днепр.

При таком пасьянсе важно лишний раз и показать Западу красные линии, и обозначить возможности российских вооруженных сил в случае, если конфликт затянется. Да и четко обозначить, как говорится, наши программы минимум и максимум на Украине также явно не лишне. И видимо, Дмитрий Медведев с его новым политическим досье наиболее адекватно подходит для такой миссии.

Вряд ли новые контакты принесут какую-то конкретику. Запад вновь усиленно вооружает украинских вояк, срочно предоставляя им дополнительную бронетехнику для нового наступления, наступления ценой любых потерь. Но позиции вновь обозначаются. А после провала весеннего наступления ВСУ на наши позиции разговор на основе всего ранее проясненного пойдет более конкретный.