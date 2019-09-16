https://static.news.ru/photo/87640fe0-d87e-11e9-b222-fa163e074e61_660.jpg Фото: RealBrianTurk/Twitter

Американский актёр Брайан Терк умер на 50-м году жизни. Он играл в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», а также снялся в других картинах, включая «Парк юрского периода: Затерянный мир», «Детектив Нэш Бриджес», «Американский пирог 2», «Скорая помощь», «Баффи».

Более года назад у артиста диагностировали онкологическое заболевание, пишет The Sun . Друзья и коллеги Терка создали специальный фонд помощи для него и его семьи, но вылечиться актёр так и не смог.

У Терка остались жена и восьмилетний сын.

Ранее News.ru писал, что главной темой ближайшего выпуска программы «Пусть говорят» станет состояние здоровья Анастасии Заворотнюк. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.