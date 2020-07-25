Сорок новых кораблей войдут в состав ВМФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/cdc8eccc-cf21-11ea-9120-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

В 2020 году в состав ВМФ будут приняты 40 новых кораблей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер сказал на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. По его словам, акцент будет сделан на оснащении судов уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.

В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов, — заявил президент.

Он подчеркнул, что «уникальные преимущества», как и повышение возможностей военно-морского флота, будут достигаться за счёт внедрения передовых цифровых технологий, беспилотных подводных аппаратов и гиперзвуковых ударных комплексов, аналогов которым в мире нет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге в 11:00 начался Главный военно-морской парад. Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере обошёл парадную линию кораблей на рейде Невы. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей и поздравил их с Днём ВМФ.