Минобороны РФ: четыре Су-27 ВСУ уничтожены в воздушном бою под Житомиром

Российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром уничтожили четыре самолёта Су-27 вооружённых сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ещё один Су-25 российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Нежина.

В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолёта Су-27 вооружённых сил Украины и средствами ПВО в районе Нежина сбит один самолёт Су-25, — заявил он.

ВСУ также потеряли 5 марта военный вертолёт Ми-8 и беспилотник Bayraktar TB2.

Общее количество поражённых на территории Украины военных объектов составляет 2119, подчёркивает Конашенков.

Под контролем российской армии оказались ещё семь населённых пунктов: Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.

Конашенков подчеркнул, что украинские националисты не дали эвакуировать Мариуполь и Волноваху. Из этих населённых пунктов удалось спастись лишь нескольким семьям, сообщал представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин. Но по гуманитарным коридорам во время объявленных часов тишины никто выйти не смог, поскольку националистические батальоны просто воспользовались режимом тишины, чтобы укрепить свои позиции.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее объявил о гибели в Волновахе командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» полковника Владимира Жоги. Погибший обеспечивал выход мирных жителей из этого города, Пушилин присвоил Жоге звание Героя Донецкой Народной Республики.