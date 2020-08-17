«Калашников» выпустил новый автомат АК-19

https://static.news.ru/photo/ab93ae3e-e098-11ea-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Bukharov/wikimedia.org

Концерн «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Он будет впервые представлен на форуме Армия 2020.

Согласно видеоролику, опубликованному в Telegram-канале концерна, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Дни массового посещения для всех желающих: 27-29 августа.

Ранее NEWS.ru писал о завершении государственных испытаний нового пистолета-пулемёта Калашникова. За основу при его разработке был взят пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Выявленные при его серийном выпуске замечания были учтены в работе над новым оружием. В пистолете-пулемёте существенно улучшена эргономика как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надёжность. Изделие оснащено прибором для малошумной стрельбы.