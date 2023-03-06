ВСУ «варятся» в Артемовском котле: новости СВО на вечер 6 марта Последние новости о СВО на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

6 марта в Минобороны России сообщили последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. В свежей сводке говорится, что за сутки ВС РФ уничтожили около 500 украинских военных на Купянском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Также российская ПВО сбила МиГ-29, 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и уничтожила девять беспилотников ВСУ, а ВКС России — украинский самолет Су-27, а также вертолет Ми-8.

Кроме того, Вооруженные силы России с одного удара уничтожили ангар, в котором находилась боевая бронированная техника ВСУ, а также проводились ее ремонт и обслуживание. Удар наносился высокоточными боеприпасами нового поколения.

Около 10 тысяч солдат ВСУ остались в Артемовске, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он сравнил Артемовский котел с Дебальцевским и другими, в которых ранее «варились» ВСУ. По его словам, российская сторона контролирует все подъезды к городу, что делает поставку вооружений ВСУ «проблематичной и опасной», но допустил, что они могут предпринять попытки для прорыва в город, а также не исключил прорывов из Артемовска в Часов Яр.

Кроме того, журналист ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что около 40% Артемовска находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». По его словам, в оперативном окружении находятся 10–12 тысяч военнослужащих ВСУ: противник бросил все силы на сохранение коридора из Артемовска, и в ближайшие дни предстоит решающий этап битвы за этот рубеж. Пока неизвестно, пожертвует ли Киев вновь личным составом или выведет войска из котла.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое, и он не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли этот город под контроль сил РФ и когда это может случиться. На самой Украине при этом не готовы мириться с поражением в Артемовске: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение боев и усиление позиций в городе.

Фото: МО Украины

Газета El Pais также сообщила, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери в Артемовске, где размещалось несколько лучших бригад ВСУ. В материале отмечается, что связь в Артемовске дорогая и ограниченная, так что на получение ответа от войск уходит несколько дней. При этом часть подкреплений ВСУ прибыла в Артемовск, но войти в город удалось с трудом.

Военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко между тем сообщил, что украинские силовики в темное время суток стягивают подкрепление и дополнительные средства в районе Купянска. По его словам, речь в основном идет об артиллерийских системах западного образца. Он подчеркнул, что движение колонн фиксировалось в направлении населенного пункта Сватово.

Также Марочко сообщил, что в районе населенного пункта Часов Яр взорвался реактивный снаряд для БМ-21 «Град», в результате погибли два бойца ВСУ, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. По его словам, во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей и сдетонировал, вызвав цепную реакцию. В результате ЧП установка была полностью уничтожена.

В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению на Мелитополь, подразделениям противника поступает западная техника и вооружение, в том числе пистолеты для боев в городе. По его словам, удар по Мелитополю планируется нанести для того, чтобы «подорвать моральный дух и разорвать логистику».

Кроме того, ВСУ 6 марта обстреляли Новый Оскол в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО в городе сбили три ракеты. По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ один мужчина получил осколочные ранения руки.

Под обстрел также попал Хомутовский район Курской области, в результате чего повреждения получили объекты энергоснабжения, сообщил глава региона Роман Старовойт. Без света осталось село Искра.