Комбат «Востока» заявил, что ВСУ готовятся к наступлению на Мелитополь

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на Мелитополь. В своем Telegram-канале он отметил, что подразделениям поступает западная техника и вооружение.

Противник готовится к наступлению, в его подразделения поступает импортная техника и вооружение, а «разведчики все получили пистолеты для боев в городе» — это следует из информации, полученной в результате утечки с каналов связи, — написал Ходаковский.

По его словам, удар по Мелитополю планируется нанести для того, чтобы «подорвать моральный дух и разорвать логистику».

3 марта Мелитополь стал столицей Запорожской области. При этом территория региона разделена на 16 административных единиц. Кроме городов областного значения на территории области образовано 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский, Черниговский.

5 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в разных частях Мелитополя произошли два взрыва. Он добавил, что в пригороде сработала система ПВО. О жертвах и разрушениях не сообщалось.