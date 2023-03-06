ВСУ нанесли удары по объектам энергоснабжения Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли Хомутовский район Курской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреливают Хомутовский район Курской области, в результате чего повреждения получили объекты энергоснабжения, сообщил глава региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время обесточено село Искра.

ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра, — написал Старовойт.

Он добавил, что как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту.

4 марта ВСУ обстреляли приграничные территорий Глушковского района Курской области. В результате атаки без света остались жители населенных пунктов Волфино и Краснооктябрьский. Обошлось без пострадавших.

В начале марта обстрелам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Курской области. Старовойт сообщил, что в поселке Теткино в результате украинских ударов погиб один человек, еще один пострадал. Также зафиксировали прилеты в районе села Троицкое Кореневского района и окрестностях села Бегоща Рыльского района.