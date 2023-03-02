Продолжаются обстрелы Курской области Глава Курской области сообщил о не прекращающихся обстрелах

Фото: МО Украины

Бойцы украинской армии

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать приграничные территории Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что девять ударов зафиксировано в районе села Троицкое, 11 прилетов снарядов — в окрестностях села Бегоща.

9 прилетов зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет. Еще 11 прилетов в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, — написал глава области.

Кроме того, Старовойт уточнил, что в результате обстрела Теткино разрушения получили восемь домовладений, задеты три автомобиля. Ранее губернатор сообщал об одном погибшем и одном раненом мужчине. Всего было зафиксировано пять прилетов.

Глава поселка Сергей Призенко предположил, что ВСУ действовали с территории «небольшого города» Белополье, расположенного на территории Сумской области (Украина). Он подтвердил, что один человек погиб и еще один — получил ранения средней степени тяжести.