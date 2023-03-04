ВСУ обстреляли села в Курской области Старовойт: жители двух сел в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

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ВСУ обстреляли приграничные территорий Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. В населенных пунктах Волфино и Краснооктябрьский пропало электричество. По сведениям главы региона, пострадавших нет.

В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений, — написал Старовойт.

3 марта Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. По данным канала, дрон прилетел со стороны Украины и врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате там образовалась дыра размером один квадратный метр. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Ранее обстрелам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Курской области. Старовойт сообщил, что в поселке Теткино в результате украинских ударов погиб один человек, еще один пострадал. Также зафиксировали прилеты в районе села Троицкое Кореневского района и окрестностях села Бегоща Рыльского района, обошлось без пострадавших.