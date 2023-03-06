Вооруженные силы России применили высокоточные боеприпасы нового поколения для ликвидации техники, вооружения и пунктов управления ВСУ, сообщается в Telegram-канале в Минобороны РФ. Уточняется, что с их помощью был уничтожен ангар, в котором находилась боевая бронированная техника, а также проводились ее ремонт и обслуживание.
Высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. В результате уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие поразили цель с первого выстрела.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ экипажами 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона». В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники группировки войск «Центр» обнаружили взводный опорный пункт и незамедлительно передали координаты артиллеристам.