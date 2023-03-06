Вооруженные силы России применили высокоточные боеприпасы нового поколения для ликвидации техники, вооружения и пунктов управления ВСУ, сообщается в Telegram-канале в Минобороны РФ. Уточняется, что с их помощью был уничтожен ангар, в котором находилась боевая бронированная техника, а также проводились ее ремонт и обслуживание.