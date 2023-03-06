ВС РФ уничтожили около 500 украинских военных в зоне СВО за сутки

Фото: МО РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили около 500 украинских военных на Купянском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах, — сказал Конашенков.

Также на этих направлениях было уничтожено 19 боевых бронированных машин, пять боевых машин пехоты, 10 пикапов, 15 автомобилей, танк, две РСЗО «Град», РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук-М1», американские РЛС ЗРК С-300 и AN/TPQ-37, гаубицы «Акация» и Д-30.

Кроме того, российская ПВО сбила МиГ-29, 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и девять беспилотников ВСУ.

Ранее ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ под Харьковом и в ДНР. По словам Конашенкова, там же располагались центры управления средствами радиоэлектронной борьбы противника.