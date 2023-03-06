Марочко: в районе Часова Яра при взрыве РСЗО «Град» погибли два бойца ВСУ Марочко: в районе Часова Яра из-за некачественных боеприпасов взорвалась установка «Град»

Фото: Министерства обороны Украины

В районе населенного пункта Часов Яр взорвался реактивный снаряд для БМ-21 «Град», в результате погибли два бойца ВСУ, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт и подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей и сдетонировал, вызвав цепную реакцию. В результате ЧП установка была полностью уничтожена.

В районе населенного пункта Часов Яр из-за некачественных боеприпасов произошла детонация реактивного снаряда для БМ-21 «Град», — сказано в сообщении.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин призвал жителей и гостей регионов вблизи зоны СВО не контактировать с подозрительными предметами. По его словам, большинство мин не похожи на классические, взрывным устройством может оказаться любая непонятная мелочь. Он подчеркнул, что мины срабатывают не только тогда, когда человек наступает на нее или на растяжку. По словам Суконкина, современные инженеры придумали множество более изощренных методов подрыва, включая срабатывание мин ночью или днем.