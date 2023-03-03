Россиян призвали не трогать подозрительные предметы вблизи зоны СВО Военэксперт Суконкин призвал не прикасаться к предметам вблизи зоны СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Каждый день вблизи зоны СВО обнаруживается большое количество мин, а потому жители и гости приграничных регионов ни в коем случае не должны контактировать с любыми подозрительными предметами там, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, сегодня большинство мин не похожи на классические, взрывным устройством может оказаться любая непонятная мелочь.

Минное вооружение настолько стало интеллектуальным... И мины современные не всегда в виде круга, блина, очень мало мин выглядят по классике. Поэтому любой подозрительный предмет, особенно в зоне, прилегающей к зоне СВО, потенциально смертельно опасен, лучше не подходить, не кидать камни, не брать, не бросать, не пытаться разобрать. Обозначьте место находки и сообщите военным или полицейским, — посоветовал эксперт.

Он подчеркнул, что мины срабатывают не только тогда, когда человек наступает на нее или на растяжку. По словам Суконкина, современные инженеры придумали множество более изощренных методов подрыва.

Например, подрыв по данным акустического датчика или по данным, есть ли у идущего человека металл или нет. Есть мины, срабатывающие по фотодатчикам только ночью или только днем. Есть сейсмические датчики, чтобы мина взорвалась, например, после восьмой машины или танка в колонне, — перечислил обозреватель.

Отдельно он рассказал про нажимную мину ТМ-62. По словам Суконкина, предел срабатывания ее взрывателя — 250–300 килограмм. Он подчеркнул, что она не представляет опасности для одного-двух человек, Но если на нее наедет автомобиль или танк, то произойдет взрыв.

Ранее Суконкин рассказал, что мина, предположительно сдетонировавшая под автомобилем Росгвардии при зачистке от военных ВСУ в Брянской области, была произведена в Германии и могла пролежать на территории села несколько суток. Он подчеркнул, что мины довольно легко обнаружить с помощью индукционных миноискателей и тралов, которые обычно устанавливают на танках. Ликвидацией таких взрывных устройств, спрятанных на поле боя, после боевых действий занимаются специально обученные люди.