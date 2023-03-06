El Pais: Украина понесла огромные потери в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут), где размещалось несколько лучших бригад ВСУ, сообщает испанская газета El Pais. По данным издания, ситуация для украинской армии является тяжелой.

В материале отмечается, что связь в Артемовске дорогая и ограниченная, так что на получение ответа от войск уходит несколько дней. При этом часть подкреплений ВСУ прибыла в Артемовск, но войти в город удалось с трудом.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ продолжают наносить удары по последним колоннам украинской армии в Артемовске. По его словам, около 40% города находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», в оперативном окружении находятся 10-12 тысяч военнослужащих ВСУ.

При этом американский Центр изучения войны (ISW) усомнился в том, что российские войска в ближайшее время смогут окружить Артемовск. Однако западные аналитики признали, что ВС РФ обеспечили себе позиционное преимущество над украинскими подразделениями. По мнению специалистов, российские военнослужащие будут брать Артемовск лобовыми атаками.