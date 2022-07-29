«Ведомости»: Россия выделит $30 млрд на железные дороги в Китай

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Россия планирует выделить до $30,8 млрд на развитие железнодорожной инфраструктуры в Китае, Казахстане и Монголии к 2030 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минтранса. Инвестиционный проект предусматривает строительство трех новых железнодорожных пунктов пропуска через российскую границу, трех тысяч км железных дорог на территории Китая, Казахстана и Монголии, а также 369 км путей в России. Речь идет не менее чем о семи масштабных стройках.

По оценкам издания, крупнейшим проектом станет новый международный транспортный коридор Россия — Монголия — Китай. Он предполагает строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино (Тува и Красноярский край), чтобы связать с Китаем Транссибирскую магистраль. Вторым по величине выглядит 226-километровая железная дорога от станции Зуунбаян Улан-Баторской железной дороги до границы с Китаем. В Приморском крае планируется создание железной дороги от Лесозаводска до Хулиня длиной 56 километров, а в Казахстане Россия хочет принять участие в строительстве транзитной ветки Аягоз — Бахты на границе с Китаем длиной 270 километров.

Кроме того, в Забайкальском крае планируется построить второй железнодорожный пограничный переход в Китай, а в Амурской области — вернуть в эксплуатацию погранпереход Джалинда — Мохэ, работа которого была приостановлена в начале 2000-х годов в связи с низким грузопотоком. Возобновление его работы позволит сократить расстояние для перевозки грузов между Россией и Китаем на тысячу километров.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что эти проекты призваны разгрузить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали и переориентировать сырьевой экспорт на Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что быстро реализовать сложные и дорогостоящие проекты без помощи Китая или других азиатских партнеров Россия не сможет.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено разработать новую социально-экономическую программу, которая станет моделью развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности. В числе целей программы значатся достижение суверенитета в различных сферах, задачи, которые предстоит решить в краткосрочной перспективе, а также основные сценарии развития экономики до 2030 года. Финансирование новой стратегии планируется осуществлять в том числе за счет оптимизации расходов бюджета.