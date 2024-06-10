В России могут ввести новое наказание за опасное вождение В ГД внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение, передает РИА Новости со ссылкой на документ. За повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Депутат предложил за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении, ввести наказание в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что кадры с опасной ездой часто появляются в соцсетях. Также приводятся данные, что 80% дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей-лихачей.

Ярослав Нилов в своем Telegram-канале сообщил, что правительство поддержало его инициативу о введении штрафов. Он подчеркнул, что опасное вождение теперь окажется вне закона.

Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы… Хватит, — написал Нилов.

Любителей агрессивной езды и игры в «шашки» на дорогах нужно наказывать или даже лишать прав за опасное вождение, заявлял ранее Ярослав Нилов. По его словам, для фиксации и пресечения подобных нарушений достаточно доказать злой умысел водителя, который подтвердят записи с видеокамер и решение суда.