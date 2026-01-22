Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:19

В Госдуме жестко ответили Федорову на призыв массово убивать русских бойцов

Депутат Колесник назвал нацистским призыв Федорова убивать по 50 тыс. военных РФ

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал нацистским призыв главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова убивать каждый месяц по 50 тыс. российских военных. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная риторика уже не находит поддержки даже у западных кураторов Киева.

Федоров — довольно молодой воинствующий дурак. Думаю, что он делает заявления об убийстве российских военных для того, чтобы как-то себя проявить, показать свою воинственность и решительность на фоне отступления украинских войск по всем фронтам. Хотя сейчас даже министру обороны Украины нужно искать пути мирного урегулирования. План о 50 тыс. убитых русских в месяц — это нацистское высказывание. Мы уже это слышали и читали такие заявления в исторических справках о Великой Отечественной войне. Такие кровожадные устремления приведут только к гибели Украины. Эта риторика уже немодная. Даже США и ЕС устали от таких бессмысленных, но довольно неприятных заявлений, — высказался Колесник.

Ранее бывший спецпосланник президента США Кит Келлог выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине может завершиться к концу лета текущего года. По его словам, стороны приближаются к финальным этапам мирных переговоров.

