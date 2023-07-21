Ульянов: ДСНВ не денонсируют в ближайшее время Ульянов заявил об отсутствии оснований для денонсации ДСНВ

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США или Россией в настоящий момент нет ни одного основания, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передают «Известия». Он добавил, что по истечению договора Москва будет соблюдать количественные ограничения.

Наша жизнь полна неожиданностей и сюрпризов, особенно в последние годы. Никогда не нужно зарекаться, но я бы сказал так — ни малейших оснований для денонсации ДСНВ либо Вашингтоном, либо Москвой на сегодняшний день нет, — сказал Ульянов.

Россия выразила готовность после приостановки договора обмениваться данными относительно пусков межконтинентальных баллистических ракет. По словам Ульянова, это делается для предсказуемости и стабильности.

Ранее Вашингтон заявил о готовности работать с Москвой по ДСНВ. Представитель Госдепартамента США сообщил, что консультации могут начаться, когда Россия будет к ним готова.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу по контролю над вооружением. Она добавила, что Россия не отказывается от политических и дипломатических методов обеспечения безопасности.