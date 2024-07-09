Россия и Индия приняли совместное решение после визита Моди Россия с Индией договорились нарастить военное сотрудничество

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди (слева) орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве

Россия и Индия нарастят военное сотрудничество и углубят локальное производство, следует из заявления, которое публикует Кремль. По итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита было объявлено о планах локализации производства в Индии и поддержке стремления этой страны к самодостаточности.

В совместном заявлении стороны отметили, что в свете стремления Индии к самостоятельному развитию военного комплекса сотрудничество будет сосредоточено на совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, а также на разработке и производстве передовых оборонных технологий и систем. Партнеры согласились проводить больше совместных мероприятий в рамках военного сотрудничества и расширять обмен военными делегациями.

Также объявлено о намерении Москвы и Нью-Дели содействовать совместному производству в Индии запасных частей, компонентов и агрегатов для обслуживания российской техники и вооружений. Для этой цели будет создана новая рабочая группа.

Помимо военной сферы, страны намерены сотрудничать в области культуры и туризма, образования и науки, мирного атома и космоса. Индия с Россией договорились о партнерстве в энергетике, торговле, а также в ООН и борьбе с терроризмом.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди любит президента России Владимира Путина за его борьбу с западным колониализмом, в то же время испытывая ненависть к американскому лидеру Джо Байдену как колонизатору. Так он прокомментировал фотографию, на которой глава индийского правительства сухо жмет руку Байдену на саммите G7 в Италии, и то, как обнимается с Путиным в ходе визита в Москву.