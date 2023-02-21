Путин поручил провести реформу системы высшего образования

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Необходимо вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он уточнил, что срок обучения составит от четырех до шести лет.

Срок обучения может составить от четырех до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности, одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда, — сказал Путин.

Кроме того, углубить знания по ряду узких специальностей можно будет в магистратуре или ординатуре, а аспирантура будет вынесена в отдельный блок, добавил глава РФ.

При этом те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучение по действующим программам. Путин уточнил, что переход на новую систему обучения должен быть плавным.

По словам президента, за ближайшие пять лет необходимо подготовить миллион специалистов.

Ранее стало известно, что выпускники школ в Курской, Белгородской и Брянской областях смогут получить аттестаты без ЕГЭ из-за того, что дети в этих регионах занимаются дистанционно. С такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.