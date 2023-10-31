Патрушев: США готовили Украину к боевым действиям против России

Фото: МО Украины

США готовили Киев к боевым действиям против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон спровоцировал госпереворот и превратил Украину в полигон для военно-биологических экспериментов.

Спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны, — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила США осуществить агрессивные планы. Теперь представители НАТО открыто говорят, что РФ помешала им приблизиться к российским границам, добавил он.

Ранее Патрушев указал на причастность Вашингтона к подрыву газопровода «Северный поток». По его словам, это было сделано для того, чтобы Европа не могла получать газ из России. По словам секретаря Совбеза РФ, США таким образом решают свои экономические проблемы.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить Россию, поскольку организация не предназначена для ведения наступательных войн. Он отметил, что Альянс создавался в целях обороны стран Запада, но постоянно расширялся.