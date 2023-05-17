«Не надо мерить по себе»: Лавров оценил мнение Запада о дружбе России и КНР Лавров заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Китая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия и Китайская Народная Республика заключили в 2001 году договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, обе страны поддерживают друг друга в вопросах, которые являются приоритетными для каждого из двух государств, заявил в беседе с «Царьградом» глава МИД РФ Сергей Лавров. Комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия становится вассалом Китая, российский министр подчеркнул, что Запад мерит по себе, в то время как между РФ и КНР сложились теснейшие доверительные отношения и никаких угроз со стороны Китая Россия не видит.

Мы не видим никаких угроз со стороны Китайской Народной Республики. У нас теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях. Отношения взаимного уважения и взаимной выгоды. И если среди западного мира такие отношения встречаются крайне редко, если встречаются вообще, то это не наши проблемы, — отметил Лавров.

Он добавил, что Китай — это мощная, быстро растущая держава, которая имеет свои стратегические цели и последовательно их добивается. При этом КНР является для России главным, далеко обогнавшим всех остальных торговым партнером, и объемы многогранного стратегического взаимодействия двух стран достигают рекордных цифр.

Также Лавров спрогнозировал возможный исход кризиса на Украине. По его словам, конфликт может завершиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным.