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Трамп заявил о новых фактах в «российском деле»

Дональд Трамп Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Признания экс-юриста ФБР Джеймса Бэйкера о его личной вовлечённости в слежку за членом предвыборного штаба Картером Пейджем должны стать объектом расследования Сената, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, к этому должны подключиться и другие государственные структуры, добавил он.

«Ордер по FISA был выписан с нарушениями, и они полагались на досье, которое оплатили Демпартия и кампания Хиллари Клинтон», — написал Трамп в своём Twitter.

По словам американского лидера, этот документ финансировала юридическая компания Клинтон, которую представлял её адвокат Майкл Сассмэн. Именно он якобы передал Бэйкеру анализ «российского расследования».

Как сообщал News.ru, комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Члены комитета обеспокоены «странными отношениями» президентов США и России.


#дональдтрамп #россия #вмешательствоввыборы
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