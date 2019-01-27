Экс-советник Трампа готов сотрудничать с Мюллером

https://news.ru/storage/news/c3183474a6668f5adb37eeff13c70625/db4df011-7eab-4bca-9449-8fef38b5b040_850.jpg Lev Radin/Global Look Press

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Однако окончательное решение он примет после консультаций с адвокатами.

«Это вопрос, по поводу которого мне надо будет принять решение после того, как мои адвокаты проконсультируются. Если другие люди в предвыборном штабе сделали что-то противоправное (мне об этом неизвестно). Но если что-то есть, то я честно дам показания», — сказал он в эфире телеканала ABC News.

Стоун также подчеркнул, что у него не было никакого сговора с Москвой.

Как сообщал News.ru, бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Стоун выплатил залог в размере $250 тыс. Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. При этом Стоуну запретили покидать территорию США до судебного заседания. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля.