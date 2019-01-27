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Экс-советник Трампа готов сотрудничать с Мюллером

Lev Radin/Global Look Press

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Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Однако окончательное решение он примет после консультаций с адвокатами.

«Это вопрос, по поводу которого мне надо будет принять решение после того, как мои адвокаты проконсультируются. Если другие люди в предвыборном штабе сделали что-то противоправное (мне об этом неизвестно). Но если что-то есть, то я честно дам показания», — сказал он в эфире телеканала ABC News.

Стоун также подчеркнул, что у него не было никакого сговора с Москвой.

Как сообщал News.ru, бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Стоун выплатил залог в размере $250 тыс. Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. При этом Стоуну запретили покидать территорию США до судебного заседания. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля.  


#сша #Трамп #вмешательствоввыборы #мюллер
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