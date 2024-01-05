В США раскрыли, когда закончат обучение украинских пилотов управлению F-16 Пентагон: обучение части пилотов ВСУ управлению F-16 закончится в 2024 году

Фото: МО Украины

Министерство обороны США ожидает, что подготовка в стране части украинских пилотов и их обучение управлению истребителями F-16 завершатся позднее в 2024 году, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов. По его словам, которые цитирует ТАСС, точные сроки еще неизвестны.

Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы увидим, как эти пилоты заканчивают обучение, но у меня нет никаких конкретных деталей, — сказал Райдер.

При этом ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Вооруженных сил Украины нет информации о передаче им американских истребителей F-16. По его словам, Киеву неизвестно и об обучении командиров экипажей военных самолетов.

В ноябре Игнат утверждал, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он заявлял, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники. Однако по мнению полковника ФРГ Вольфганга Рихтера, F-16 недостаточно эффективны против крылатых или баллистических ракет, и ВС РФ смогут уничтожить данные самолеты.

В декабре Нидерланды решили подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. При этом Киев предупредили, что предварительно должен быть соблюден ряд критериев, таких как требования к персоналу и инфраструктуре.