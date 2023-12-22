Премьер Нидерландов заявил о подготовке 18 истребителей F-16 для Киева

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Global Look Press

Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине, об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на своей странице в Twitter (Х). Он проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении. По словам главы кабмина, перед поставкой должен быть соблюден ряд критериев, таких как требования к персоналу и инфраструктуре.

Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины, — написал Рютте.

Ранее директор компании «Украинская бронетехника», топ-менеджер в сфере производства и продажи спецтехники и оборудования Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала поставки истребителей для Вооруженных сил Украины. По его словам, Киев нашел покупателя за рубежом, после чего письмо о соглашении «попало в руки россиян». Он выразил мнение, что российские дипломаты оказали давление на зарубежных чиновников с помощью этого документа.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат до этого выражал мнение, что поставки F-16 на Украину окажут серьезное влияние на ход конфликта. По его словам, ВСУ нуждаются в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее техники российской армии.