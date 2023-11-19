Украина считает, что поставки F-16 «существенно повлияют» на ход конфликта Спикер ВСУ Игнат: F-16 сильно помогут Украине в конфликте с Россией

Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки истребителей F-16 на Украину серьезно повлияют на ход конфликта, заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Таким образом он ответил на высказывания «критиков» об обратном. Игнат добавил, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники.

Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты, и очень серьезно изменят. Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет — это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны, — заявил Игнат.

Украине необходимы самолеты, с помощью которых страна достигнет преимущества в воздухе. По словам представителя ВСУ, истребители должны быть способны наносить удары по наземным целям, надводным и воздушным, а также защищать страну от ракет и дронов.

Ранее министр ВВС США заявил, что будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит расстановку сил. По его словам, это станет лишь «важным приращением к потенциалу» ВСУ. Вместе с тем министр отметил, что подготовка украинских военных летчиков к пилотированию самолетов «идет хорошо».