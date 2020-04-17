В США назвали причину использования российских ракетных двигателей

https://static.news.ru/photo/e1705d94-80a4-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

В конце «холодной войны» правительство Соединённых Штатов попросило компанию United Launch Alliance закупать именно двигатели РД-180, которые производятся в РФ. Об этом сообщил глава ULA Тори Бруно в Twitter.

По его словам, причиной такого решения стали опасения, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

Подписчики Бруно заметили, что РД-180 очень мощны и надежны, а американские аналоги стоят дороже.

RD180s are fabricated in batches of 4. We currently have several years of inventory in hand https://t.co/aI7r4WSOv5 — Tory Bruno (@torybruno) April 16, 2020

Этими двигателями оснащаются американские ракеты-носители семейства Atlas, которые используются для «критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США».

При этом журнал National Interest сообщал, что закон Штатов обязывает ВВС страны отказаться от использования РД-180. При этом издание прогнозирует, что случится это не раньше 2024 года. Конгресс при этом признал невозможность отказа от российских двигателей в ближайшие десять лет.

NEWS.ru ранее сообщал, что американский миллиардер Илон Маск заявил, что почти все компании на мировом рынке пусковых услуг зависят от поставок из РФ и государственной поддержки.