СМИ: Окружение Трампа боится рассказать ему о поражении на выборах

https://static.news.ru/photo/87d78202-204b-11eb-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: whitehouse/flickr.com

Чиновники из окружения Дональда Трампа не решаются сказать главе государства о его возможном проигрыше на выборах.

В Белом доме ждут , когда о поражении Трампу сообщит кто-нибудь другой, например его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не собирается уступать победу на выборах главы государства кандидату от Демократической партии Джо Байдену. В команде Трампа нет единого мнения по дальнейшей модели поведения. Некоторые советники рекомендуют президенту признать поражение, другие уверяют, что нужно продолжать борьбу и настаивать на корректном подсчёте голосов, этой точки зрения пока придерживается сам Трамп.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.