США предупредили Россию о последствиях, если умрёт Навальный

https://static.news.ru/photo/f5bcabc2-a04c-11eb-bd88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для России наступят последствия, если Алексей Навальный умрёт в тюрьме, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден накануне отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным. Один из репортёров сообщил американскому лидеру, что состояние Навального в заключении ухудшилось, и попросил прокомментировать ситуацию.

Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо, — заявил Байден.

Ранее Навальный сообщил в своём Instagram, что объявляет голодовку, требуя пустить к нему приглашённого врача. Как рассказала адвокат Ольга Михайлова, у оппозиционера болят ноги и спина. ФСИН назвала результаты обследования Навального удовлетворительными и стабильными. Сообщалось, что он получает в колонии всю необходимую помощь. Навального пытаются лечить с помощью «Диклофенака» и никотиновой кислоты, от которых он отказывается.