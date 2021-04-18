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США предупредили Россию о последствиях, если умрёт Навальный

16:30, 18 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для России наступят последствия, если Алексей Навальный умрёт в тюрьме, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден накануне отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным. Один из репортёров сообщил американскому лидеру, что состояние Навального в заключении ухудшилось, и попросил прокомментировать ситуацию.

Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо, — заявил Байден.

Ранее Навальный сообщил в своём Instagram, что объявляет голодовку, требуя пустить к нему приглашённого врача. Как рассказала адвокат Ольга Михайлова, у оппозиционера болят ноги и спина. ФСИН назвала результаты обследования Навального удовлетворительными и стабильными. Сообщалось, что он получает в колонии всю необходимую помощь. Навального пытаются лечить с помощью «Диклофенака» и никотиновой кислоты, от которых он отказывается.

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