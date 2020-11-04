Мичиган сообщил о «явно искажённых» результатах подсчёта голосов

https://static.news.ru/photo/7786a23c-1f26-11eb-94a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Власти округа Антрим в Мичигане сообщили о «явно искажённых» предварительных результатах подсчёта голосов. Их признали неверными и удалили.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте округа в Facebook. Из него следует, что о данном факте узнала председатель окружного избиркома Шерил Гай.

С тех пор офис председателя избирательной комиссии проверял результаты и многочисленные повторения для выявления возможных расхождений, — приводит цитату из сообщения администрации округа Detroit Free Press.

Власти объяснили расхождение возможным сбоем в спецоборудовании, но это могло быть и результатом «человеческой ошибки». Округ Антрим традиционно поддерживает республиканцев на выборах. В 2016 году Трамп победил в Антриме с результатом 62%, опередив Хиллари Клинтон на четыре тысячи голосов.

Штаб действующего президента Трампа подал накануне иск о приостановлении подсчёта голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к его отслеживанию. Власти штата назвали иск «безосновательным» и заявили, что подсчёт «соответствует правилам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США Джо Байден набирает наибольшее количество голосов в ключевом штате Мичиган, который даёт 16 голосов выборщиков. Вместе с этим штатом в активе кандидата от демократов становится 253 голоса выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213.