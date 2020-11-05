Демократы потребовали запретить Трампу писать в Twitter

https://static.news.ru/photo/3a272320-1f90-11eb-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Демократической партии Соединённых Штатов потребовали от Twitter приостановить действие учётной записи кандидата на пост президента страны от Республиканской партии Дональда Трампа.

По их мнению, политик не должен делать публикаций до окончания подсчёта голосов, передаёт Fox News.

Приостановите его учётную запись. Это чистая дезинформация. Признанные действительными голоса подсчитываются. Это Америка, а не Россия, — написал в соцсети член палаты представителей Вирджинии Джерри Коннолли.

Suspend his account, @Twitter . This is pure disinformation. Valid votes are being counted.



This is America, not Russia. https://t.co/6XuKMxWagg — Rep. Gerry Connolly (@GerryConnolly) November 4, 2020

Днём ранее твиты Трампа называл угрозой демократии член палаты представителей от Род-Айленда Дэвид Чичиллине.

Накануне Трамп через Twitter потребовал остановить мошенничество на выборах.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с незначительным отрывом.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».