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В Японии создали роботическую руку для одиноких мужчин

19:33, 10 ноября 2020 13
Фото: pixabay.com

Учёные из Университета Гифу в Японии создали специальную роборуку, призванную, по словам разработчиков, подарить одинокому мужчине чувство комфорта и близости.

Новинка получила название Osampo Kanojo, что переводится с японского как «девушка для прогулки». По данным Vice, с помощью специального ремня приспособление крепится в руке владельца и автоматически мягко сжимает его ладонь.

По текстуре и запаху создатели руки сделали её максимально похожей на человеческую. Кроме того, специальный материал, из которого она сделана, может выделять жидкость через искусственные поры, что имитирует потеющие ладони. Также в устройство встроена колонка, воспроизводящая звуки шагов и дыхания.

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