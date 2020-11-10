В Японии создали роботическую руку для одиноких мужчин

https://static.news.ru/photo/89478c92-2373-11eb-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Университета Гифу в Японии создали специальную роборуку, призванную, по словам разработчиков, подарить одинокому мужчине чувство комфорта и близости.

Новинка получила название Osampo Kanojo, что переводится с японского как «девушка для прогулки». По данным Vice, с помощью специального ремня приспособление крепится в руке владельца и автоматически мягко сжимает его ладонь.

По текстуре и запаху создатели руки сделали её максимально похожей на человеческую. Кроме того, специальный материал, из которого она сделана, может выделять жидкость через искусственные поры, что имитирует потеющие ладони. Также в устройство встроена колонка, воспроизводящая звуки шагов и дыхания.

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