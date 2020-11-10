В Японии создали роботическую руку для одиноких мужчин

Учёные из Университета Гифу в Японии создали специальную роборуку, призванную, по словам разработчиков, подарить одинокому мужчине чувство комфорта и близости.
Новинка получила название Osampo Kanojo, что переводится с японского как «девушка для прогулки». По
По текстуре и запаху создатели руки сделали её максимально похожей на человеческую. Кроме того, специальный материал, из которого она сделана, может выделять жидкость через искусственные поры, что имитирует потеющие ладони. Также в устройство встроена колонка, воспроизводящая звуки шагов и дыхания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что создание робота «Теледроид» для работы в открытом космосе начнётся в 2021 году, сообщили в НПО «Андроидная техника», которое разрабатывает космическую новинку.