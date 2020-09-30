Российские букмекеры закрывают ставки на зарубежные матчи

https://static.news.ru/photo/da969ec0-031c-11eb-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Лицензированные в РФ букмекерские компании закроют возможность ставить на матчи иностранных лиг из-за новых законодательных норм. Однако эти меры будут временными.

Продлятся ограничения не более 48 часов. Дело в том, что неоднозначные формулировке в законе подвергают букмекеров риску получить штраф, или вовсе лишиться лицензии, сообщает «РБ-Бизнес».

Такая ситуация сложилась из-за того, что норму о целевых выплатах букмекерских компаний на данный момент нельзя трактовать однозначно.

Закон, согласно которому букмекеры переходят на новый порядок работы, вступил в силу 30 сентября. Он включает в себя и порядок целевых отчислений и ограничения событийности. Это означает, что теперь букмекерские конторы перечисляют 5% GGR (Валовой игровой доход) на потребности федераций видов спорта, на которые были приняты ставки. Минимальный ежеквартальный размер отчислений установлен в размере 15 млн рублей. Закон вступает в силу с 30 сентября, а новый отчётный квартал начинается 1 октября.

Букмекерские компании сейчас находятся под угрозой ряда рисков, если будут проводить спортивные пари на зарубежные матчи на протяжении одного дня 30 сентября.

Во-первых, букмекер может получить начисление за весь прошедший третий квартал. Однако, пока федерации не подписали соглашения с Минспорта, говорить о 5% в целевые фонды нельзя. При этом в случае, если власти всё же примут разъяснение о необходимости таких отчислений, это может стать предпосылкой для ФНС к отзыву лицензии у букмекера.

Как писал NEWS.ru, ранее глава РФС поделился мнением о судействе в российских чемпионатах.