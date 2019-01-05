Появилась информация о здоровье Марадоны

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Диего Марадона

Чемпион мира по футболу Диего Марадона рассказал о своём здоровье после госпитализации с кровотечением в желудке. Аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в Буэнос-Айресе.

Через несколько часов легендарного игрока выписали. Обладатель «Золотого мяча» намерен вылететь в Мексику и продолжить работу в «Дорадосе», пишет Telam.

«Я прибыл в больницу в 58 лет, а покидаю 50-летним. Ничего не произошло, моё здоровье в идеальном состоянии. Теперь я возвращаюсь в "Дорадос"», — заявил Марадона.

Латиноамериканский футболист является одним из лучших спортсменов XX столетия. На дебютном для себя мундиале в 1982 году его назвали наследником Пеле. Аргентинец выступал за такие известные клубы, как «Бока Хуниорс», «Наполи», «Севилья» и «Барселона».

За свою карьеру спортсмен забил свыше 500 голов.

Ранее News.ru сообщал, что Марадона не спешил появляться в расположении мексиканской команды «Дорадос», в которой занимает должность главного тренера. 26 декабря 2018 года клуб должен был приступить к предсезонной подготовке под руководством аргентинца, но тренировочным процессом начал руководить тренер по физической подготовке.