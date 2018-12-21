Медведева упала и проиграла Загитовой на чемпионате России

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Евгения Медведева

Фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на чемпионате России в Саранске занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла.

Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях. Постановщиком выступил узбекистанец Миша Ге.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой, третье — у Алёны Косторной.

Как писал News.ru, Загитова отрицает общение с Медведевой.