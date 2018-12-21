USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Медведева упала и проиграла Загитовой на чемпионате России

Евгения Медведева Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на чемпионате России в Саранске занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла.

Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях. Постановщиком выступил узбекистанец Миша Ге.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой, третье — у Алёны Косторной.

Как писал News.ru, Загитова отрицает общение с Медведевой.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #АлинаЗагитова
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 16:17, 21 декабря 2018
Косторная «переборщила с эмоциями» и внезапно упала
спорт 16:09, 21 декабря 2018
«Спартак» избавится от четырёх футболистов
спорт 15:39, 21 декабря 2018
В сборной СССР по баскетболу нашёлся кагэбэшник
Лента новостей
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
Другие новости
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top