Медведева упала и проиграла Загитовой на чемпионате России

Фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на чемпионате России в Саранске занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла.
Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях. Постановщиком выступил узбекистанец Миша Ге.
Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой, третье — у Алёны Косторной.
Как писал News.ru, Загитова отрицает общение с Медведевой.