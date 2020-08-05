Косторная провела первую тренировку на льду в группе Плющенко

Как писал NEWS.ru, российский двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подверг резкой критике новые программы Алёны Косторной, поставленные ей в группе известного тренера — Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, выступления придётся менять, так как они «просто ужасные». Кроме того, по словам чемпиона, сама Косторная их тоже не любит. Он добавил, что к переходу Косторной в свою группу не имел отношения. Кроме того, чемпион пообещал новые сенсации в российском фигурном катании после решения Алёны покинуть Тутберидзе. По словам тренера, в РФ много «потрясающих» атлетов, а уход Косторной является только началом.