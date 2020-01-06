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Директор по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин заявил, что перед российскими спортсменами не ставятся определённые задачи на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне.

Особых планов на ваше выступление строить мы не будем, но надеемся, что вы сделаете максимум, чтобы российский гимн на этих соревнованиях звучал как можно чаще, как и поднимался российский флаг,...