Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала скандал, разгоревшийся из-за показа финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада — Россия (3:5), который состоялся в 2011 году.
Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует, — написала журналистка в своём Telegram-канале, комментируя трансляцию девятилетней давности.
Канделаки отметила, что её имя специально используют, чтобы раздуть этот скандал.
Ранее международное информационное агентство Associated Press (AP) написало о путанице с трансляциями финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею на российском телевидении. На двух каналах в одно время показывали два финальных матча МЧМ: один — в прямом эфире, другой — повтор финала 2011 года. Многие болельщики не заметили, что телеканал «Матч ТВ» показывал повтор, и стали праздновать победу над канадцами, писал NEWS.ru.
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