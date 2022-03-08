Гимнаста Куляка захотели отстранить от Кубка мира за демонстрацию символа Z

Гимнаста Куляка захотели отстранить от Кубка мира за демонстрацию символа ZРоссийский гимнаст может получить длительную дисквалификацию за демонстрацию символа Z
Российского гимнаста Ивана Куляка могут отстранить от спортивных стартов на неопределённый срок. Россиянин вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. В связи с этим Международная федерация гимнастики (FIG) может наложить на Куляка дисквалификацию, сообщает «Матч ТВ».
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Ранее Куляк объяснил, зачем вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Он занял третье место на этапе Кубка мира в Дохе, уступив украинцу Илье Ковтуну и казахстанцу Миладу Карими.
Символы Z и V встречаются на российской технике, которая участвует в спецоперации на Украине.
На турнире в Дохе российские спортсмены выступали без символики страны, в нейтральном статусе.