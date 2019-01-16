Емельяненко подумает о продолжении карьеры

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Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о том, продолжит ли он спортивную карьеру после финального поединка Гран-при Bellator, в котором он встретится с американским спортсменом Райаном Бейдером.

«Посмотрим, сначала нужно провести поединок», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Также Фёдор Емельяненко рассказал о проведённой работе перед предстоящим боем.

«Подготовку можно будет оценить уже в самом поединке. Но готовиться нужно так, чтобы и после оставались силы», — заключил российский спортсмен.

Бой между американским бойцом Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко состоится в ночь с 26 на 27 января в рамках турнира Bellator 214.

News.ru сообщал ранее, что российского спортсмена Фёдора Емельяненко признали лучшим бойцом прошедшего года.