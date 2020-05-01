«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 1 мая

https://static.news.ru/photo/9eb7beea-8b65-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр предупредил москвичей и жителей Подмосковья о потенциально опасных погодных условиях в начале майских праздников.

Днём 1 мая воздух в столице прогреется до +13 градусов, осадков не ожидается, однако возможны сильные порывы ветра. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать с 09:00 1 мая до 21:00 2 мая, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, погодные условия в течение мая и всех трёх месяцев лета в РФ будут превышать многолетние средние значения. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Росгидромета. Эксперты отметили, что температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться по всей территории страны.