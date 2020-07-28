Жители района в Комсомольске-на-Амуре пожаловались Дегтярёву на крыс и блох

https://static.news.ru/photo/dbc92960-d163-11ea-8fcd-fa163e074e61_660.jpg Комсомольск-на-Амуре Фото: Alexxx Malev/flickr.com

Жители одного из районов Комсомольска-на Амуре рассказали врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву о своих проблемах. Люди, живущие в районе Берлин, пожаловались на крыс и блох, а также на вредный для здоровья асбест, из которого построены их дома.

По словам местных жителей, взрослые и дети страдают аллергией от пыли, которая оседает вокруг. Дегтярёв поинтересовался, есть ли у них горячая вода и довольны ли они благоустройством.

Пойду взбодрю местных чиновников и депутатов, — ответил Дегтярёв на просьбы жильцов.

Речь идёт о домах, построенных в 1980-х годах. Они были возведены как временное жильё для строителей местной ТЭЦ-3, однако люди живут в них до сих пор. Панели домов построены из блоков, в составе которых есть асбест. Всего таких двух-трёхэтажных домов около десятка. В мэрии города пояснили, что пока не знают, куда можно расселить людей.

Вопрос в том, куда расселять людей. У нас есть деревянные бараки 1930–1940-х годов, их около 60, и плюс этих 10. У нас по краевой программе переселение 16 домов, и ещё 16 за свой счёт, то есть всего 32 до 2024 года. У нас ещё и после этого дома остаются. Все дома признаны аварийными, — сообщил представитель администрации.

Дегтярёв впервые посещает Комсомольск-на-Амуре. Он уже осмотрел Амурский судостроительный завод и принял участие в закладке корабля для Тихоокеанского флота, передаёт РИА Новости.

Ранее врио главы региона предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести». Мэру Александру Жорину поручено подготовить пакет документов по этому вопросу. В ответ на предложение Дегтярёва мэр города Жорин отметил, что такие документы — на присвоение звания — уже подготовлены, писал NEWS.ru.