«Второго Жванецкого нет»: Жириновский оценил творчество сатирика

https://static.news.ru/photo/422c2132-204a-11eb-b67f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Афоризмы писателя-сатирика Михаила Жванецкого приобретали общечеловеческое, гражданское и политическое звучание. Они подходят к любому обществу и историческому периоду, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Именно в этом заключалась гениальность литератора, заявил политик.

Злой сатиры не было в его выступлениях, всё такое человеческое. Как происходит в нашей жизни. И он никогда не опускался до чего-то бытового, — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил уверенность, что память о литераторе останется в России надолго.

Лидер либерал-демократов добавил, что замены сатирику быть не может. При всём многообразии артистов «второго Жванецкого нет», подчеркнул Жириновский.

Писатель-сатирик скончался 6 ноября в возрасте 86 лет после болезни. В начале октября он объявил о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.

Гражданскую панихиду решено не проводить из-за пандемии коронавируса. На доме, где жил Жванецкий, установят памятную табличку, писал NEWS.ru.