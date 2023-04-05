Стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору и блогеру Максиму Фомину (Владлен Татарский), погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Чем известны юмористы, почему они решили пошутить над терактом, как отреагировали на их номер зрители в зале (предположительно, концерт состоялся в Берлине) и депутаты Госдумы — в материале NEWS.ru.
Что за пародия на смерть Татарского
Утром 5 апреля по отечественным Telegram-каналам разлетелось видео с концерта российских стендаперов. По сюжету выступления Долгополов, изображавший девушку в розовом парике, вручил Оганисяну небольшую статуэтку, на что последний ответил фразой: «Реально, статуэтка? Спасибо огромное, спасибо большое. Отлично. Пусть постоит здесь».
Многим пользователям соцсетей эта мизансцена напомнила разговор погибшего Владлена Татарского с Дарьей Треповой — ныне подозреваемой в совершении теракта и незаконном хранении взрывного устройства. Девушка подарила блогеру бюст с его изображением, спустя несколько секунд прогремел взрыв. В результате Татарский погиб, порядка 40 человек пострадали.
Какой скандал прославил Долгополова
Александр Долгополов — стендапер из Воронежа, участвовал в шоу Stand-Up Club #1 на YouTube, не выступая при этом на ТНТ, пишет портал Piter.tv. По информации ресурса, комик родился в 1994-м, учился в общеобразовательной школе, в 2012-м поступил в Воронежский госуниверситет, но на втором курсе бросил вуз ради карьеры юмориста.
Скандальным стало его выступление, опубликованное в 2019-м на YouTube: Долгополов упомянул в монологе Иисуса Христа. В 2020 году в отношении комика была начата проверка, его заподозрили в оскорблении чувств верующих. На фоне внимания со стороны правоохранительных органов Долгополов покинул РФ.
Житель Подмосковья Дмитрий Войнов, который попросил проверить высказывания юмориста, в комментарии «Подъему» призвал артиста удалить ролик из Сети.
«Было бы достаточно, чтобы он (Долгополов. — NEWS.ru) извинился перед всеми людьми, кого он оскорбил своим выступлением, и удалил бы из YouTube запись. Я бы все претензии убрал. Так как он не делает этого, значит, имеет какие-то убеждения, которые отстаивать не готов», — рассказывал Войнов.
В итоге Долгополов вернулся в РФ в марте 2020-го, сославшись на невозможность продолжить карьеру в Европе или США. Однако вскоре он вновь покинул страну.
Чем занимался в России Оганисян
По информации портала 24СМИ, Оганисян родился в Грозном в 1994-м, но из-за боевых действий семья переехала в Саратов, откуда комик перебрался в Москву. Гарик Оганисян работал сценаристом в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По данным ресурса, Оганисян занимался поиском интересных новостей, написанием шуток, придумыванием тизеров, миниатюр, игр, а также сам выступал перед зрителями. В 2022-м, после начала СВО на Украине, он покинул Россию и начал гастролировать в Европе вместе с Долгополовым.
Кого возмутила пародия на убийство Татарского
Военкор и поэтесса Анна Долгарева в разговоре с NEWS.ru призвала возбудить уголовное дело в отношении Долгополова и Оганисяна из-за их пародии на гибель блогера Татарского. По ее словам, подобные действия необходимо пресекать, так как они «абсолютно за гранью».
«Для меня это абсолютно за гранью. Глумиться над смертью человека вслух — публичный каминг-аут тебя самого как беснующегося идиота. Если это пресечь, мир станет чище и лучше. Считаю, что да, в таких случаях нужно заводить уголовные дела», — сказала Долгарева.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с NEWS.ru назвал придурками Долгополова и Оганисяна. Парламентарий отметил, что правоохранительные органы разберутся, на сколько лет они «наговорили».
«Их надо однозначно поставить в игнор. Думаю, что на этом после таких шуток их артистическая карьера закончится навсегда. Что они могут сейчас сделать? Упасть на колени и просить прощения у всех по этому поводу. Может быть, их это спасет», — подчеркнул Гусев.
По словам первого зампредседателя комитета ГД по культуре Александра Шолохова, действия юмористов подпадают под уголовную статью о дискредитации участников СВО. Он также назвал сценку «действом за гранью человеческого».
«Посмотрел этих моральных уродцев. Знаете, что действительно страшно? Зал смеется! Не освистывает, не дает по сытой морде, не уходит хотя бы. <...> Этическую сторону вопроса обсуждать бессмысленно — это за гранью человеческого», — убежден Шолохов.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина раскритиковала Долгополова и Оганисяна. В комментарии NEWS.ru она назвала их выступление отвратительным и подчеркнула, что даже с общечеловеческой точки зрения подобные вещи являются недопустимыми.
«Докатились. Отвратительная шутка. <...> Сострадание, эмпатия вообще присутствуют? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма?» — задалась вопросом Екатерина Мизулина.
Что грозит Долгополову и Оганисяну
Если в отношении Долгополова и Оганисяна возбудят уголовное дело из-за пародии на гибель Фомина, но не смогут привлечь к ответственности, поскольку артисты находятся за пределами России, то сроки давности на них распространяться не будут, рассказал NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Он отметил, что в подобном случае процесс расследования приостановят.
«Они находятся вне досягаемости властей России. Но их могут объявить в розыск, если возбудят уголовное дело. При этом ситуация может измениться, а уголовный процесс останется. Его приостановят, и срок давности не будет иметь значения. Правосудие рано или поздно их настигнет», — подчеркнул юрист.
Юрист не исключил, что артистов могут экстрадировать в РФ.
Может ли семья Татарского засудить Долгополова и Оганисяна?
Родственники Фомина (Татарского) имеют право подать гражданский иск к юмористам с требованием компенсации, рассказал NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Он считает, что семья погибшего военкора, скорее всего, выиграет суд, и тогда российское имущество комиков могут арестовать и продать на торгах.
Вечером 5 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку пародии Долгополова и Оганисяна на теракт в Санкт-Петербурге.
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