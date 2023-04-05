Взорвали и поржали: что за пародия на убийство Татарского, кто ее показал Стендап-комики разыграли пародию на вручение статуэтки военкору и блогеру Максиму Фомину (Владлен Татарский), погибшему в результате теракта 2 апреля

Фото: Социальные сети

Александр Долгополов и Гарик Оганисян

Стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору и блогеру Максиму Фомину (Владлен Татарский), погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Чем известны юмористы, почему они решили пошутить над терактом, как отреагировали на их номер зрители в зале (предположительно, концерт состоялся в Берлине) и депутаты Госдумы — в материале NEWS.ru.

Что за пародия на смерть Татарского

Утром 5 апреля по отечественным Telegram-каналам разлетелось видео с концерта российских стендаперов. По сюжету выступления Долгополов, изображавший девушку в розовом парике, вручил Оганисяну небольшую статуэтку, на что последний ответил фразой: «Реально, статуэтка? Спасибо огромное, спасибо большое. Отлично. Пусть постоит здесь».

Многим пользователям соцсетей эта мизансцена напомнила разговор погибшего Владлена Татарского с Дарьей Треповой — ныне подозреваемой в совершении теракта и незаконном хранении взрывного устройства. Девушка подарила блогеру бюст с его изображением, спустя несколько секунд прогремел взрыв. В результате Татарский погиб, порядка 40 человек пострадали.

Какой скандал прославил Долгополова

Александр Долгополов — стендапер из Воронежа, участвовал в шоу Stand-Up Club #1 на YouTube, не выступая при этом на ТНТ, пишет портал Piter.tv. По информации ресурса, комик родился в 1994-м, учился в общеобразовательной школе, в 2012-м поступил в Воронежский госуниверситет, но на втором курсе бросил вуз ради карьеры юмориста.

Скандальным стало его выступление, опубликованное в 2019-м на YouTube: Долгополов упомянул в монологе Иисуса Христа. В 2020 году в отношении комика была начата проверка, его заподозрили в оскорблении чувств верующих. На фоне внимания со стороны правоохранительных органов Долгополов покинул РФ.

Фото: sasha kapadya/youtube Александр Долгополов

Житель Подмосковья Дмитрий Войнов, который попросил проверить высказывания юмориста, в комментарии «Подъему» призвал артиста удалить ролик из Сети.

«Было бы достаточно, чтобы он (Долгополов. — NEWS.ru) извинился перед всеми людьми, кого он оскорбил своим выступлением, и удалил бы из YouTube запись. Я бы все претензии убрал. Так как он не делает этого, значит, имеет какие-то убеждения, которые отстаивать не готов», — рассказывал Войнов.

В итоге Долгополов вернулся в РФ в марте 2020-го, сославшись на невозможность продолжить карьеру в Европе или США. Однако вскоре он вновь покинул страну.

Чем занимался в России Оганисян

По информации портала 24СМИ, Оганисян родился в Грозном в 1994-м, но из-за боевых действий семья переехала в Саратов, откуда комик перебрался в Москву. Гарик Оганисян работал сценаристом в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По данным ресурса, Оганисян занимался поиском интересных новостей, написанием шуток, придумыванием тизеров, миниатюр, игр, а также сам выступал перед зрителями. В 2022-м, после начала СВО на Украине, он покинул Россию и начал гастролировать в Европе вместе с Долгополовым.

Фото: Гарик Оганисян/Youtube Гарик Оганисян

Кого возмутила пародия на убийство Татарского

Военкор и поэтесса Анна Долгарева в разговоре с NEWS.ru призвала возбудить уголовное дело в отношении Долгополова и Оганисяна из-за их пародии на гибель блогера Татарского. По ее словам, подобные действия необходимо пресекать, так как они «абсолютно за гранью».

«Для меня это абсолютно за гранью. Глумиться над смертью человека вслух — публичный каминг-аут тебя самого как беснующегося идиота. Если это пресечь, мир станет чище и лучше. Считаю, что да, в таких случаях нужно заводить уголовные дела», — сказала Долгарева.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с NEWS.ru назвал придурками Долгополова и Оганисяна. Парламентарий отметил, что правоохранительные органы разберутся, на сколько лет они «наговорили».

«Их надо однозначно поставить в игнор. Думаю, что на этом после таких шуток их артистическая карьера закончится навсегда. Что они могут сейчас сделать? Упасть на колени и просить прощения у всех по этому поводу. Может быть, их это спасет», — подчеркнул Гусев.

По словам первого зампредседателя комитета ГД по культуре Александра Шолохова, действия юмористов подпадают под уголовную статью о дискредитации участников СВО. Он также назвал сценку «действом за гранью человеческого».

Фото: Социальные сети Александр Долгополов и Гарик Оганисян

«Посмотрел этих моральных уродцев. Знаете, что действительно страшно? Зал смеется! Не освистывает, не дает по сытой морде, не уходит хотя бы. <...> Этическую сторону вопроса обсуждать бессмысленно — это за гранью человеческого», — убежден Шолохов.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина раскритиковала Долгополова и Оганисяна. В комментарии NEWS.ru она назвала их выступление отвратительным и подчеркнула, что даже с общечеловеческой точки зрения подобные вещи являются недопустимыми.

«Докатились. Отвратительная шутка. <...> Сострадание, эмпатия вообще присутствуют? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма?» — задалась вопросом Екатерина Мизулина.

Что грозит Долгополову и Оганисяну

Если в отношении Долгополова и Оганисяна возбудят уголовное дело из-за пародии на гибель Фомина, но не смогут привлечь к ответственности, поскольку артисты находятся за пределами России, то сроки давности на них распространяться не будут, рассказал NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Он отметил, что в подобном случае процесс расследования приостановят.

«Они находятся вне досягаемости властей России. Но их могут объявить в розыск, если возбудят уголовное дело. При этом ситуация может измениться, а уголовный процесс останется. Его приостановят, и срок давности не будет иметь значения. Правосудие рано или поздно их настигнет», — подчеркнул юрист.

Юрист не исключил, что артистов могут экстрадировать в РФ.

Может ли семья Татарского засудить Долгополова и Оганисяна?

Родственники Фомина (Татарского) имеют право подать гражданский иск к юмористам с требованием компенсации, рассказал NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Он считает, что семья погибшего военкора, скорее всего, выиграет суд, и тогда российское имущество комиков могут арестовать и продать на торгах.

Фото: vladlentatarskiy/vk.com Владлен Татарский

Вечером 5 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку пародии Долгополова и Оганисяна на теракт в Санкт-Петербурге.

Читайте также

«Я воевал за Россию»: эксклюзивные фото Татарского дома и на фронте

Ян Гагин: «Убийство Татарского — звоночек для сытых Москвы и Питера»

Воин, блогер, военкор: кто такой Владлен Татарский, погибший при взрыве

Убийство военкора Татарского: как готовился взрыв, был ли целью Пригожин